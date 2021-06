Die meisten Bundesbürger haben offenbar ein ausgeprägtes Vertrauen in die Demokratie Deutschlands.

Das weist eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung auf. In deren Auftrag wurden rund 10.000 Menschen in fünf Ländern zu ihrem Verhältnis zur Demokratie befragt: in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und den USA. Gegenstand der Studie waren Einstellungen zur Demokratie und persönliche Erfahrungen. Ein Ergebnis: In Deutschland gibt es ein solides Vertrauen in Institutionen.



Bei vielen Menschen sei aber auch die Bereitschaft erkennbar, Verschwörungserzählungen und elitenkritische Aussagen zu unterstützen. Jeder Zweite sehe Politiker als "Marionetten von dahinterstehenden Mächten" oder denke, die Medien verfolgten ihre eigenen Absichten anstatt Fakten zu berichten.



Die Studie zeige aber auch, dass es keinen Ruf nach Alternativen zur Demokratie gebe. In allen fünf Ländern bejahe eine große Mehrheit der Menschen das Prinzip der Volksherrschaft und ganz grundsätzlich die gemeinsamen Werte wie Rechtsstaatlichkeit, freie Wahlen und Meinungsfreiheit.

