Bundestagspräsident Schäuble hat im Umgang mit der AfD zu mehr Gelassenheit aufgerufen.

Die anderen Parteien sollten sich davor hüten, sich von der AfD provozieren oder treiben zu lassen, sagte Schäuble der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Sein Rat zur Gelassenheit wolle er jedoch nicht als Leichtfertigkeit missverstanden wissen, meinte der CDU-Politiker. Er wolle sich nur nicht in Hysterie versetzen lassen, denn das bezwecke die AfD mit ihren Provokationen.



In Bezug auf die Coronavirus-Pandemie erklärte Schäuble, sie sei ohne Frage schlimm und auch eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Aber man werde sie in absehbarer Zeit in den Griff bekommen. Vor diesem Hintergrund wögen der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt, der weltweite Terrorismus sowie Hungerkrisen deutlich schwerer.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.