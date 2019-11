Bundespräsident Steinmeier hat Versuche kritisiert, die so genannte politische Korrektheit im öffentlichen Sprachgebrauch verächtlich zu machen.

Er sagte zur Eröffnung der Hochschulrektorenkonferenz in Hamburg, politische Korrektheit sei so sehr zum negativ besetzten Kampfbegriff geworden, dass die ursprünglich damit beabsichtigten Ziele mutwillig verschleiert würden. Die Meinungsfreiheit werde aber durch den ganz normalen menschlichen Anstand nicht bedroht. Das Gefühl mancher, nicht mehr einfach so seine Meinung sagen zu dürfen, sei keine Legitimation für sprachliche Enthemmung, für Rassismus, für Frauenverachtung, für Schwulenfeindlichkeit oder für Antisemitismus.



Steinmeier betonte, wer behaupte, es gebe in Deutschland keine Meinungsfreiheit, der lüge und führe Menschen in die Irre. Und wer das glaube, falle auf eine bewusste Strategie interessierter verantwortungsloser Kräfte herein.