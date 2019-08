Politische Krise in Italien

In Italien sucht Staatspräsident Mattarella nach einem Ausweg aus der politischen Krise. Dazu beginnen am Nachmittag in der Hauptstadt Rom zweitägige Konsultationen mit den Parteien. Geprüft wird, ob es im Parlament eine alternative Mehrheit gibt.

Diese könnte eine Regierung stützen. Gelingt dies nicht, könnte eine Neuwahl angesetzt werden.

Conte führt Regierungsgeschäfte vorerst weiter

Gestern hatte der italienische Ministerpräsident Conte sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Wie Mattarellas Büro mitteilte, bat dieser den parteilosen Conte, die Regierungsgeschäfte vorerst weiterzuführen. Der Ministerpräsident begründet seinen Rücktritt mit der aktuellen Regierungskrise, für die er Innenminister Salvini von der rechten Lega verantwortlich machte. Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt und fordert rasche Neuwahlen.

Kommt nun eine Expertenregierung?

Der italienische Senatsabgeordnete Durnwalder sagte im Deutschlandfunk, er rechne nun mit der Bildung einer Expertenregierung, damit vor allem das Haushaltsgesetz verabschiedet werden könne. Die Möglichkeit einer neuen Regierungskoalition sehe er als gering an, meinte der Politiker, der der Südtiroler Volkspartei angehört.