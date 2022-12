Menschen auf einem Markt in der Hauptstadt der Fidschi-Inseln, Suva. (AFP / SAEED KHAN)

Mehrere Oppositionspolitiker wandten sich mit Bedenken wegen der Stimmenauszählung an Militärchef Kalouniwai. Anschließend betonte er, seine Streitkräfte würden nicht eingreifen. Internationale Wahlbeobachter erklärten unterdessen, sie hätten keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten festgestellt. - Zwischenwahl-Ergebnisse, die in einer App angezeigt werden, waren gestern zugunsten der Partei des amtierenden Regierungschefs Bainimarama korrigiert worden - angeblich wegen einer Panne.

Das Endergebnis wird für Sonntag erwartet. In den vergangenen 35 Jahren hatte es auf den Fidschi-Inseln in der Südsee vier Militärputsche gegeben. Zuletzt wurden dreimal demokratische Wahlen durchgeführt. Bainimarama selbst war vor 16 Jahren durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen. Einer seiner aussichtsreichsten Herausforderer ist ebenfalls ein ehemaliger Putschist.

