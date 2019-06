Die USA und Mexiko sind sich bei ihren Verhandlungen über eine verstärkte Grenzsicherung nicht entscheidend näher gekommen.

Vizepräsident Pence sagte in Washington, die angedrohten Strafzölle würden nach heutigem Stand wie geplant am kommenden Montag in Kraft treten. Zwar habe sich Mexiko bewegt, aber noch nicht in einem ausreichenden Maße. Der mexikanische Außenminister Ebrard betonte, die Gespräche würden heute fortgeführt. Sein Land werde zur Eindämmung von Migrations-Bewegungen Einheiten der Nationalgarde an die Südgrenze zu Guatemala verlegen.



US-Präsident Trump hatte angedroht, sämtliche Wareneinfuhren aus Mexiko mit immer weiter steigenden Zöllen zu belegen, bis das Nachbarland deutlich verschärfte Maßnahmen zur Grenzsicherung einleite.