Mit Reden des Grünen Fraktionsvorsitzenden Hofreiter und dem Kanzlerkandidaten der SPD, Scholz, hat der sogenannte Politische Aschermittwoch begonnen - in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise erstmals rein digital.

Traditionell nutzen die Parteien den Tag für einen politischen Schlagabtausch, in diesem Jahr dürften auch die anstehenden Landtags- und die Bundestagswahl thematisiert werden. Die Hauptredner der Parteien sprechen zum Teil an den gewohnten Orten Passau und Vilsbach in Bayern, allerdings ohne Publikum. Die Reden werden live gestreamt.



Der SPD-Politiker und Bundesfinanzminister Scholz rief dazu auf, in der Corona-Pandemie zusammenzuhalten. Vor allem im europäischen Staatenverbund sei viel erreicht worden. Scholz betonte, auch in Deutschland würden die Maßnahmen ihre Wirkung entfalten. Er verteidigte auch die Entscheidungsprozesse im föderalen System Deutschland. Dies erscheine zwar manchmal kompliziert, aber man arbeite auch ihn der Coronakrise effektiv.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter appellierte an die Politik, in der Coronakrise dafür zu sorgen, dass auch ärmere Länder genügend Impfstoff erhalten. Die Pandemie sei erst vorbei, wenn sie überall vorbei sei. Hofreiter setzte in seiner Rede zudem einen thematischen Schwerpunkt auf Umwelt- und Klimapolitik. Er rief zum entschlossenen Handeln gegen das Artensterben auf.



Im Verlauf des Mittags werden Reden von den Parteivorsitzenden Laschet, CDU, Söder, CSU und Lindner, FDP erwartet. Für die Linke spricht unter anderem Thüringens Ministerpräsident Ramelow, für die AfD der Bundestagsabgeordnete Curio.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.