Die Parteien haben ihre traditionellen Aschermittwochs-Veranstaltungen zur Kritik am jeweiligen politischen Gegner genutzt. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warf den Sozialdemokraten vor, im Streit über die Rüstungsexportpolitik Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen. Die Oppositionsparteien griffen die Große Koalition an.

Im bayerischen Dingolfing warf die Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl, Beer, der Bundesregierung Tatenlosigkeit vor. Die Große Koalition stehe für Stillstand. In Landshut hielt Grünen-Chefin Baerbock der Regierung vor, wichtige Projekte in Europa zu blockieren. Dass es immer noch keine Regulierung der Finanzmärkte gebe, sei der Vater aller Krisen in Europa, so Baerbock. Die AfD äußerte bei ihrer Veranstaltung in Osterhofen angesichts der bevorstehenden Europawahl deutliche Kritik an der EU. Der niederbayerische Bezirkschef Protschka sprach von einem Konstrukt, das keiner brauche. Der Linken-Politiker Ernst meinte in Passau, man müsse alles tun, damit der Spuk der AfD bald wieder vorbei sei.



In Demmin in Mecklenburg-Vorpommern traf sich die CDU. Die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer kritisierte den Koalitionspartner SPD wegen deren Haltung zu Rüstungsexporten. Die SPD müsse den Mitarbeitern der Hersteller sagen, dass diese Politik ihre Arbeitsplätze koste. Der bayerische Ministerpräsident Söder, CSU, bezeichnete die Europawahl als Schicksalswahl. Europa stehe auf dem Prüfstand, sagte Söder in Passau. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, warf der CSU beim Thema Europa Unredlichkeit vor. Noch vor einem Jahr habe die CSU gegen die EU Stimmung gemacht, sagte Barley in Vilshofen.