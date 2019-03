Bei den traditionellen Kundgebungen zum politischen Aschermittwoch treten in diesem Jahr zum ersten Mal die neuen Vorsitzenden von CDU und CSU auf. Der EVP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat bei der Europawahl, Weber, hat auf die Bedeutung Europas hingewiesen.

Bayern sei aufgestiegen vom Armutshaus zum Wohlstandshaus, sagte der CSU-Politiker beim Politischen Aschermittwoch in Passau. Ohne die Einbindung in den europäischen Binnenmarkt wären Wohlstand und Sozialstaat nicht möglich gewesen. Die Menschen könnten stolz und froh sein, in einem freien Europa leben zu können. Natürlich gebe es viel Kritik an Europa, aber bei der europäischen Integration werde manchmal der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, betonte Weber. CSU-Chef Söder spricht am Vormittag in Passau, die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer am Abend in Demmin in Mecklenburg-Vorpommmern.



Im bayerischen Vilshofen tritt für die SPD Bundesjustizministerin Barley auf, die Spitzenkandidatin für die Europawahl am 26. Mai ist. Die FDP ist mit ihrer EU-Spitzenkandidatin Beer in Dingolfing vertreten. Der Chef der Europäischen Linken, Gysi, tritt in Passau auf. Grünen-Chefin Baerbock spricht in Landshut, AfD-Chef Meuthen in Osterhofen.