Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat beim traditionellen Politischen Aschermittwoch die Bedeutung der Europawahl hervorgehoben.

Es gehe darum, ob Europa und Deutschland in der Welt künftig noch eine Rolle spielen, sagte sie in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Deutschland mit seinen Nachbarn in einem Europa ohne Binnengrenzen leben wolle, müssten die Außengrenzen gemeinsam geschützt werden, sagte Kramp-Karrenbauer. Dies schaffe kein Staat alleine. Einem ungeeinten Europa erteilte sie eine Absage.

Kramp-Karrenbauer weist Kritik an Fastnachtsscherz zurück

Kramp-Karrenbauer ging auch auf die Vorwürfe wegen ihrer Äußerungen zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht vor dem Stockacher "Narrengericht" ein. Über vieles habe sie nur den Kopf schütteln können, sagte die CDU-Chefin. "Wenn wir da so verkrampfen, wie wir es in den letzten Tagen getan haben, dann geht ein Stück Tradition und Kultur in Deutschland kaputt und das sollten wir nicht zulassen", so Kramp-Karrenbauer. Sie habe mittlerweile den Eindruck, die Deutschen seien das verkrampfteste Volk auf der Welt.



Die CDU-Vorsitzende hatte bei einer Fastnachtsrede vor rund einer Woche gesagt, Toiletten für intergeschlechtliche Menschen seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür - dazwischen - ist die Toilette." Dies war vielfach als Herabwürdigung intersexueller Menschen verstanden worden und hatte empörte Reaktionen hervorgerufen.

SPD wirft CDU Unredlichkeit vor

Knapp drei Monate vor der Europawahl hatten auch die anderen Parteien den Politischen Aschermittwoch genutzt, um ihr Profil zu schärfen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, warf der CSU beim Thema Europa Unredlichkeit vor. Noch vor einem Jahr habe die CSU die Europäische Union aufs Übelste beschimpft und gegen sie Stimmung gemacht, sagte Barley im bayerischen Vilshofen. Grünen-Chefin Baerbock warf sowohl SPD als auch Union vor, wichtige Projekte in Europa zu blockieren.



Bei der Kundgebung ihrer Partei beim Politischen Aschermittwoch in Landshut sagte Baerbock, zwar stehe im Koalitionsvertrag einiges Gutes drin. Aber sie äußerte auch scharfe Vorwürfe. Wenn es etwa um Steuertransparenz oder die Digitalsteuer gehe, stelle sich die Regierung dagegen, so Baerbock. Und dass es immer noch keine Regulierung der Finanzmärkte gebe, sei der Vater aller Krisen in Europa, kritisierte die Grünen-Vorsitzende.

FDP: "Große Koalition steht für Stillstand"

Die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Beer, warf der Bundesregierung Tatenlosigkeit vor. Die Große Koalition stehe für Stillstand in der Republik, sagte Beer in ihrer Rede zum Politischen Aschermittwoch im bayerischen Dingolfing. Die SPD wolle neue Steuern und höhere Abgaben, die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sei im Kern sozialdemokratisch. Beer nannte die Europawahl eine Schicksalswahl. Man dürfe Europa nicht den Populisten überlassen, egal ob von rechts oder von links.

Markus Söder (CSU) sieht Europa auf dem Prüfstand

Der bayerische Ministerpräsident Söder, CSU, bezeichnete die Europawahl als Schicksalswahl. Europa stehe auf dem Prüfstand und dürfe nicht den Nationalisten und Populisten überlassen werden, sagte Söder beim Politischen Aschermittwoch in Passau. In Großbritannien herrsche beispielsweise seit der Brexit-Abstimmung das pure Chaos. Ähnliche Stimmungen gebe es in anderen Ländern. So werbe in Deutschland die AfD für den Dexit. Das jedoch wäre das Ende der Freiheit, warnte Söder.

AfD: Vorwürfe wegen Orbàn

Der AfD-Vorsitzende Meuthen kritisierte den EVP-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Weber, für seinen Umgang mit Ungarn. Der CSU-Politiker habe Ministerpräsident Orbàn unannehmbare Bedingungen gestellt, sagte Meuthen beim Politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Osterhofen. Weber hatte von Orbàn verlangt, seine Wahlkampagne gegen EU-Kommissionschef Juncker zu stoppen. Orbans rechtsnationale Fidesz-Partei droht deswegen der Ausschluss aus der europäischen Parteienfamilie EVP.



Weber ging in seiner Rede in Passau nicht auf den Streit ein. Stattdessen wies er auf die Bedeutung Europas hin. Ohne die Einbindung in den europäischen Binnenmarkt wären der Wohlstand und Sozialstaat nicht möglich gewesen, sagte Weber. Die Menschen könnten stolz und froh sein, im freien Europa leben zu können. Bayern sei aufgestiegen vom Armutshaus zum Wohlstandshaus.

Linke greift AfD an

Der Linken-Politiker Ernst ging in seiner Rede in Passau auf die Äußerungen des AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland ein, der Hitler und die Nazis als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet hatte. Ernst betonte, man müsse alles tun, damit der Spuk der AfD wieder vorbei ist.