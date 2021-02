Mit scharfer Kritik hat die Opposition am politischen Aschermittwoch auf die Corona-Politik von Bund und Ländern reagiert.

FDP-Chef Lindner bezeichnete den Aufruf, im Kampf gegen den Erreger zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren, als Offenbarungseid für eine digitalisierte Industrienation. Auch ein Jahr nach dem Auftreten der ersten Infektionen in Deutschland seien Freiheitseinschränkungen das wesentliche Instrument bei der Bekämpfung des Erregers. Grünen-Chef Habeck warnte vor einer Instrumentalisierung der Ministerpräsidenten-Konferenzenz. Die Runde sollte keine Bühne für die ungeklärte Machtfrage der Union sein, und kein eitles Schaulaufen zwischen München und Düsseldorf. Die stellvertretende Linke-Chefin Wissler prangerte soziale Verwerfungen an. In der Pandemie säßen zwar alle in einem Boot. Die einen ruderten wie verrückt, andere versuchten, nicht über Bord zu gehen, während es sich andere unter Deck ziemlich gut gehen ließen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Boehringer betonte, das Infektionsschutzgesetz dürfe niemals über die Grundrechte der Menschen gestellt werden. Zugleich warf er Medien und Regierung Hysterie im Umgang mit der Pandemie vor.



Der CSU-Vorsitzende Söder stellte die bisherige Politik als alternativlos dar. Jedes andere Konzept sei gescheitert, sagte der bayerische Ministerpräsident und rief dazu auf, die vom Bund zugesagten Wirtschaftshilfen schneller auszuzahlen. CDU-Chef Laschet schwor beide Unionsparteien auf eine enge Kooperation im Bundestagswahlkampf ein. Wenn beide Schwesterparteien so eng beieinander stünden wie im Moment, dann würde man auch dieses wichtige Wahljahr in Deutschland bestehen. Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, rief seine Kollegen in der Politik auf, auf Worte auch Taten folgen zu lassen. Es gehe nicht nur um schöne, spaßige Posen, sondern um eine Realität. Von Ankündigungen alleine sei noch nichts gelungen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.