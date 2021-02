Mit einem Schlagabtausch zur Coronakrise und zum Wahljahr 2021 haben die Parteien den Politischen Aschermittwoch eröffnet. Die Hauptredner sprechen zum Teil an den gewohnten Orten Passau und Vilsbach in Bayern, allerdings ohne Publikum. Die Reden werden live gestreamt.

Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, rief dazu auf, in der Corona-Pandemie zusammenzuhalten. Er forderte, dass mögliche Öffnungsschritte in der Coronapandemie klar festgelegt werden. Das Virus mache allerdings seine eigene Rechnung auf.



In Passau eröffnete CSU-Generalsekretär Blume den Politischen Aschermittwoch mit einer Videoschaltung in die Wohnzimmer von Unterstützern. Der Vorsitzende der Partei, Söder, betrat in künstlich erzeugter Bierzelt-Atmosphäre die virtuelle Bühne und verbeugte sich, begleitet von eingespielter Blasmusik, vor Parteimitgliedern aus Pappe. Er bezeichnete die Coronakrise als grundlegende Prüfung für alle. Es sei keine Frage des Ob, sondern nur des Wann bei der Überwindung des Virus. Im internationalen Vergleich stehe Deutschland gut da: letzten Endes würden auf den Kurs Deutschlands umschwenken.



Der Parteivorsitzende der CDU, Laschet, schwor seine Partei und die bayerische Schwesterpartei CSU auf eine enge Kooperation im Bundestagswahlkampf ein. Es stehe ein Jahrzehnt der Modernisierung bevor, dafür wolle die Union einstehen. Man wolle Ökologie, aber ohne Arbeitsplätze in der Industrie zu gefährden.



Grünen-Chefin Baerbock forderte in ihrer Rede beim Politischen Aschermittwoch kostenlose Corona-Schnelltests für alle Grundschulen und Kitas. Das könne allein bis zu den Sommerferien 200 Millionen Euro kosten. Im Vergleich zu den milliardenschweren Hilfen für die Wirtschaft müsse dies drin sein. Baerbock nannte die Themen Klima- und Artenschutz Hauptaufgaben der Gegenwart, um eine lebenswerte Zukunft zu gewährleisten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 17.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 16.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 15.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.