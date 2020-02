CSU-Generalsekretär Blume hat beim traditionellen politischen Aschermittwoch die AfD angegriffen.

Bei der Veranstaltung in Passau sagte Blume, die AfD bereite weiter den Nährboden für Hass und Hetze. Dies sei unerträglich. Die SPD-Vorsitzende Esken forderte in Vilshofen mit Blick auf die Regierungskrise in Thüringen die CDU zu einer klareren Abgrenzung zur AfD auf. Die Partei sei nicht demokratisch, sagte Esken. Grünen-Chef Habeck forderte in Landshut ein härteres Vorgehen staatlicher Behörden gegen Rechtsextremismus. Der rechte Terrorismus sei zu lange verharmlost worden. Bei einer Veranstaltung der AfD in Osterhofen kritisierte die bayerische Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner die Wortwahl der anderen Parteien. Beim Politischen Aschermittwoch der Linken in Passau wird der frühere Fraktionschef Gysi erwartet, bei der CDU in Fellbach Parteichefin Kramp-Karrenbauer. In Dingolfing spricht die Generalsekretärin Beer bei einer Veranstaltung der FDP.