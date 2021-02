Ganz im Zeichen der Corona-Pandemie begehen die Parteien heute ihren traditionellen politischen Aschermittwoch.

Der CSU-Vorsitzende Söder hält seine Rede zwar wie üblich in der Passauer Dreiländerhalle, Publikum ist für die digital übertragene Veranstaltung aber nicht vorgesehen. Erstmals wird mit dem neuen CDU-Vorsitzenden Laschet ein Vorsitzender der Schwesterpartei zur CSU-Veranstaltung zugeschaltet. In Passau tagt auch die Partei Die Linke. Bei der SPD spricht in Vilshofen Kanzlerkandidat Scholz, in München halten die FDP mit Parteichef Lindner und die Grünen mit der Bundesvorsitzenden Baerbock ihre Treffen ebenfalls ohne Publikum ab. Die AfD begeht ihren politischen Aschermittwoch in Greding.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.