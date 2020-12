Der CDU-Politiker und Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, hat die Wahl des neuen Vorsitzenden seiner Partei als Grundsatzentscheidung bezeichnet.

Die CDU müsse für sich klären, ob sie eine Volkspartei der Mitte bleiben oder eher ihr konservatives Profil stärken wolle, sagte Wanderwitz im Deutschlandfunk. Zudem müsse es der neue Parteichef schaffen, die CDU schnell zu einen und geschlossen in den Wahlkampf zu führen. Dazu bliebe nicht viel Zeit, und dies stelle deshalb ein gewisse Herausforderung dar.



CDU-Generalsekretär Ziemiak hatte gestern mitgeteilt, dass der neue Vorsitzende der CDU endgültig am 22. Januar feststehen soll. Einer Vorauswahl beim Bundesparteitag am 16. Januar schließe sich eine Briefwahl an. Dieses Verfahren erfülle die geltende Rechtslage, sagte er. Der Bundesparteitag soll wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.