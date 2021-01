Der Regensburger Politologe Stephan Bierling sieht im neuen Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden US-Präsidenten Trump eine Chance für die republikanische Partei.

Diejenigen Republikaner, die Trumps Präsidentschaft ermöglicht hätten, hätten nun eine letzte Chance, sich zur Demokratie zu bekennen, sagte Bierling im Deutschlandfunk. Das neue Verfahren werde einige Politiker in der Mitte der republikanischen Partei dazu bringen, sich vom Präsidenten abzuwenden. Diejenigen, die bei der nächsten Wahl 2024 für das Präsidentenamt kandidieren wollten, würden sich die Gelegenheit jetzt möglicherweise nicht nehmen lassen, mit Trump Schluss zu machen.



Die Demokraten hatten gestern einen Resolutionsentwurf für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ins Repräsentantenhaus eingebracht. Um es in Gang zu setzen, werden auch Stimmen republikanischer Senatoren benötigt. Sollte Trump nach Ende seiner Amtszeit abgesetzt werden, dürfte er später nicht erneut kandidieren.



Wenn es eine Chance gebe, die gesellschaftliche Polarisierung in den USA zu überwinden, dann sei es jetzt, sagte Bierling. Der Sturm auf das Kapitol von radikalen Trumpanhängern sei für viele von dessen Wählern ein Schock gewesen. Eine Alternative zum Amtsenthebungsverfahren gebe es nicht. Trump sei ein Demokratiefeind und Politverbrecher, die Strafe müsse auf dem Fuß folgen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.