Der Politikwissenschaftler Volker Eichener hält die aktuelle Wohnungsnot in Deutschland für hausgemacht.

Sie sei die Folge verschiedener politischer Beschlüsse, sagte Eichener im Deutschlandfunk (Audio-Link). So seien zum Beispiel die Investitionsbedingungen verschlechtert und die Kosten für den Bau oder Kauf in die Höhe getrieben worden.



Die Krise am Wohnungsmarkt habe sich seit etwa zehn Jahren abgezeichnet, betonte Eichener. Es scheine aber in Vergessenheit geraten zu sein, dass der Staat mit der Wohnungsbauförderung eigentlich über ein Instrumentarium verfüge, um dagegen anzugehen. In früheren Krisen seien Maßnahmen wie der soziale Wohnungsbau und steuerliche Begünstigungen sehr erfolgreich gewesen.

"Wohnungsbau wichtiger als ökologische Ziele"

Eichener kritisierte, dass deutlich zu wenig gebaut werde. "Wir haben derzeit rund 300.000 Baufertigstellungen pro Jahr." Um die Wohnungsnot zu bewältigen, müssten die Bauleistungen verdoppelt werden. "Das geht nicht ohne staatliches Engagement." Man brauche eine Prioritätenverschiebung. Jetzt müsse für ein paar Jahre der Wohnungsbau an erster Stelle stehen und wichtiger sein als beispielsweise ökologische Ziele.



Von einer Mietpreisdeckelung, wie sie aktuell diskutiert wird, rät Eichener ab. Man sollte alles tun, um Investoren zum Bau von Mietwohnungen zu bewegen und alles unterlassen, was sie verschrecken könnte.