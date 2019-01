Der Direktor des Jacques Delors Instituts Berlin, Henrik Enderlein, bemängelt, dass im neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag Visionen fehlten.

Der Elysée-Vertrag von 1963 habe diese gehabt und über Jahrzehnte die deutsch-französische Freundschaft hervorgebracht, sagte der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler im Deutschlandfunk. (Audio) Er hätte sich gewünscht, dass man heute ähnlich ambitioniert in die Zukunft geschaut und gefragt hätte, wo beide Länder nicht in zwei Jahren, sondern in dreißig, vierzig Jahren stünden. Enderlein plädierte für mehr gemeinsame Regelungen: "Warum haben wir noch unterschiedliche Gesetzestexte in beiden Ländern? Warum gibt es Medikamente, die in Deutschland zugelassen, aber in Frankreich verboten sind?" Auch für Digitalisierung und Datenschutz sowie die ethischen Aspekte künstlicher Intelligenz brauche man einheitliche Regelungen.



Enderlein betonte, nur wenn Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen Markt mit gemeinsamer Regulierung hervorbrächten, könne auch ein tiefer europäischer Wirtschaftsraum entstehen, der für mehr Wachstum und Arbeitsplätze sorge und "ein echtes Europa auslöst". Der deutsch-französische Motor sei deshalb enorm wichtig für Europa. Er sei überzeugt, dass viele andere EU-Länder bereit seien, gemeinsame Regelungen Deutschlands und Frankreichs als Leitbild zu sehen und ebenfalls umzusetzen, betonte der Direktor des Jacques Delors Instituts.



Das Institut wird auch als sogenannter Think Tank, als Denkfabrik, bezeichnet. Es hat die Rechtsform einer eigenständigen gemeinnützigen GmbH und wurde 2014 auf Initiative des langjährigen Kommissionspräsidenten Jacques Delors gegründet. Es ist ein gemeinsames Projekt der Hertie School of Governance in Berlin und des Jacques Delors Institute in Paris.