Der Politikwissenschaftler Joachim Krause wirft deutschen Spitzenpolitikern vor, sich zu wenig mit der Bedrohung Europas durch Russland auseinanderzusetzen.

Moskau suche eine strategische Konfrontation mit dem Westen, sagte der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel im Deutschlandfunk (Audio-Link). Damit müsse umgegangen werden. Er habe die Sorge, dass Russland wieder Planungen anstelle, andere Länder militärisch zu überfallen. Ein solches Szenario werde in der deutschen Politik überhaupt nicht thematisiert. Die Furcht der baltischen Staaten vor einer Invasion sei aber berechtigt. Die aktuelle Präsenz von Nato-Truppen habe dort nur einen symbolischen Charakter. Es müssten mindestens 30.000 weitere Soldaten aus anderen Ländern dorthin verlegt werden, um eine gewisse Verteidigungsfähigkeit herzustellen.



Krause betonte, wenn ein Land sich so gegen alle Grundsätze der europäischen Sicherheitspolitik stelle wie Russland, dann sei es nötig, darüber zu sprechen. Mit Blick auf den von den USA gekündigten INF-Abrüstungsvertrag mit Moskau meinte er: "Wir können nicht immer nur den Verlust von Verträgen bedauern und bejammern, die eigentlich ihre militärische Sicherheitsfunktion schon längst verloren haben."