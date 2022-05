China-Politik

Münkler sagte im Deutschlandfunk , Scholz weigere sich offenbar, die gegenwärtige Situation als Wegmarke anzuerkennen, an der man entweder in die eine oder die andere Richtung gehen müsse. Stattdessen folge er weiter dem Konzept des "sowohl als auch", das für die Deutschen in den letzten 20 bis 30 Jahren durchaus günstig gewesen sei. Zugleich räumte Münkler ein, dass es noch relativ offen ist, ob der Westen seine globalen Handelslinien dauerhaft ausdünnen oder ob er seine Verbindungen zu China aufrechterhalten wird. Insofern sei es in mancherlei Hinsicht nachvollziehbar, dass sich Scholz als Regierungschef einer "Mittelmacht" nicht frühzeitig festlegen wolle.