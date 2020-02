Der Politikwissenschaftler Münkler vertritt die These, dass die politische Krise in Thüringen auch mit der DDR-Vergangenheit des ostdeutschen Bundeslandes zu tun hat.

Die Zeit des Nationalsozialismus sei von der DDR-Führung als eine Frage des Klassenkampfes gesehen worden, sagte Münkler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Entrechtung und Ermordung der Juden habe man dort nicht gesehen. Zitat: "Deswegen haben die das auch immer Faschismus genannt und nicht Nationalsozialismus." Das alles wirke bis heute fort und falle jetzt der gesamten Republik auf die Füße.



Es gebe in den neuen Bundesländern teilweise einfach Probleme mit dem politischen Personal. Es sei schwierig, Abgeordnete zu bekommen, die eine wirkliche Vorstellung von Demokratie und vor allen Dingen auch von den Problemen der Demokratie in der deutschen Geschichte hätten - sprich: dem Untergang der Weimarer Republik.



Münkler sieht die Wahl in Erfurt als Zusammenspiel von Skrupellosigkeit und handwerkliche Unfähigkeit. Das liege auch daran, dass es heute nicht mehr attraktiv sei, als Politiker zu arbeiten. Shitstorms und Bedrohungen, die bestimmte Kreise systematisch beförderten, würden zu einer Veränderung beim politischen Personal führen.



Ebenfalls im Deutschlandfunk sagte der Extremismusforscher Funke, er halte die Taktik des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, Höcke, für vorerst gescheitert. Höcke habe auf Machtbeteilung gezielt, er habe die AfD zuerst in einzelnen Bundesländern und danach in der Bundespolitik an der Macht beteilgen wollen. Durch die Vorgänge in Thüringen sei ihm diese Möglichkeit jetzt aus den Händen geglitten. Das sei eine Niederlage für Höcke.