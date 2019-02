Der Parteienforscher Neugebauer hält die von SPD-Chefin Nahles geplante Reform des Sozialstaates für einen wichtigen Schritt zur Profilschärfung der Partei. Neugebauer sagte im Deutschlandfunk, die SPD habe im Wahlkampf 2017 vergessen, zu definieren, was "Gerechtigkeit" genau bedeute. Sie habe nicht auf ihr bisheriges Alleinstellungsmerkmal zurückgreifen können.

Jetzt werde es Zeit, dass sie wieder Profil gewinne, indem sie sich auf die soziale Frage konzentriere. Die SPD werde dann wieder mehr Anerkennung und mehr Respekt bei den Wählerinnen und Wählern bekommen, wenn sie in der Lage sei, langfristige programmatische und auch personelle Alternativen anzubieten. Das seien Dinge, die sie zur Zeit nicht mache, so Neugebauer (Audio-Link)

Unterstützung in der Partei

SPD-Chefin Nahles bekommt in ihrem Vorhaben Unterstützung von führenden Sozialdemokraten. Finanzminister Scholz sagt der "Süddeutschen Zeitung", gut 15 Jahre nach den bislang letzten grundlegenden Reformen müsse es eine Modernisierung geben. Der immer schnellere Wandel der Arbeitswelt durch technischen Fortschritt und Globalisierung dürfe nicht mit weniger Sicherheit einhergehen, führte Scholz aus.



Die Staatssekretärin im Bundessozialministerium, Griese, sagte im Deutschlandfunk, die SPD wolle alles unternehmen, damit Menschen wieder in Arbeit kämen. Überflüssige und unsinnige Sanktionen müssten aber wegfallen. Der Bremer Bürgermeister Sieling hält einen höheren Mindestlohn und eine eigenständige Grundsicherung für Kinder für zwingend geboten. Ein Drittel der Hartz-IV-Bezieher seien Kinder und Jugendliche. Dies sei aber absurd, denn Kinder hätten in der Arbeitslosenversicherung nichts zu suchen.



Die SPD-Vorstandsklausur berät morgen und übermorgen über ein Konzept, das ein Bürgergeld statt des bisherigen Hartz Vier, längeres Arbeitslosengeld Eins sowie eine Kindergrundsicherung vorsieht.