Der Rechtswissenschaftler Markus Ogorek rechnet damit, dass es wegen des hohen Briefwahl-Anteils Klagen gegen die Bundestagswahl geben wird.

Der Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität Köln sagte im Deutschlandfunk, möglicherweise würden in diesem Jahr 30 bis 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme nicht an der Urne, sondern vorab per Brief abgeben. Das stehe "in einem Spannungsfeld" zu dem Grundsatz, dass Wahlen in Deutschland frei, geheim und öffentlich sein müssten. Bei der Briefwahl lasse sich zum Beispiel nicht überprüfen, ob Einfluss auf die Wahlentscheidung genommen wurde.



Ogorek geht dennoch davon aus, dass Klagen gegen die Bundestagswahl keinen Erfolg haben werden. In Pandemie-Zeiten sei ein hoher Briefwahl-Anteil vermutlich auch für das Bundesverfassungsgericht akzeptabel. Er selbst sieht die Entwicklung, die er als "Paradigmenwechsel" bezeichnet, aber kritisch. Der Jurist verweist unter anderem darauf, dass Briefwähler nicht mehr auf politische Entwicklungen kurz vor dem Wahltag reagieren könnten.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.