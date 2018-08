Pegida ist für den Politikwissenschaftler Hans Vorländer „ein Ritual zorniger alter Männer".

Inzwischen sei aus dieser einstigen Sammlungsbewegung "ein kleiner Haufen" geworden, sagte Vorländer im Deutschlandfunk. Er schätze die Zahl der Pegida-Aktivisten auf maximal 2.000. Die meisten von ihnen seien AfD-Wähler.



Pegida habe das Klima der politischen Auseinandersetzung verroht und den Hass befördert, meinte der Wissenschaftler. Die Bewegung sei auch ein Ärgernis für die Menschen in Dresden und in ganz Sachsen. Denn es entstehe ein Bild, das mehrheitlich nicht dem sächsischen Selbstverständnis entspreche, betonte Vorländer, der selbst in Dresden lehrt.