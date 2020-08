Der amerikanische Autor Joel Kotkin wittert eine neue Knechtschaft: In seinem Buch "Der kommende Neo-Feudalismus – eine Warnung an die globale Mittelschicht" beschreibt er eine "Tyrannei", die das Auftauchen einer Finanz-Oligarchie mit sich bringe. Die sei extrem mächtig und kontrolliere die Technologie.

Ein solcher Ansatz sei bei der Diagnose dessen, was in der US-amerikanischen Gesellschaft falsch läuft, nicht unbedingt hilfreich, sagte Christian Lammert im Dlf. Er lehrt am John F. Kennedy Institut der FU Berlin als Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Systeme Nordamerikas. Einen "Neo-Feudalismus" kann Lammert nicht erkennen. Vielmehr sehe er in den USA eine Tech-Elite - "aber wir haben auch noch andere ökonomische Eliten".

Verarmte Mittelklasse

Kotkins Buch thematisiere aber zutreffend die Probleme wie zum Beispiel die extreme Ungleichverteilung von Einkommen und Wohlstand, so der Politikwissenschaflter. Dies nehme schon wieder Formen an aus dem späten 19. Jahrhundert, als der Wohlstand ebenfalls "extrem ungleich verteilt" gewesen sei. Besonders die Mittelklasse sei abgehängt - und die Lebenserwartung sinke.