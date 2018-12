Nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Julie Hamann hat Frankreichs Präsident Macron die Proteste der sogenannten "Gelbwesten" provoziert.

Hamann sagte im Deutschlandfunk, Macron hülle sich auch nach vier Wochen anhaltender, zum Teil gewaltsamer Demonstrationen weiterhin in Schweigen. Er sei quasi untergetaucht und für sein Volk nicht sichtbar. Zudem habe es Zugeständnisse der Regierung erst nach den Gewaltausbrüchen gegeben. Dies habe das fatale Signal ausgesandt, dass sich friedlicher Protest nicht lohne, so Hamann. Die Politologin erwartet, dass die "Gelbwesten" noch eine ganze Weile ihren Unmut auf die Straße tragen werden. Es herrsche quasi eine revolutionäre Stimmung in Frankreich - vor allem in Paris.



Die "Gelbwesten" seien bislang eher unpolitische Menschen gewesen, die jahrelang beobachtet hätten, wie sich ihr Lebensalltag verschlechterte, erläuterte Hamann. Dass sie nun auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung stießen, verleihe der Bewegung eine besondere Qualität.