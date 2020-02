Nach Ansicht der Politologin Sabine Kropp hat das demokratische System durch das Verhalten der beteiligten Personen bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Schaden genommen.

Eine repräsentative Demokratie lebe von der Übertragung des Vertrauens an die Mandatsträger, sagte die Professorin an der FU Berlin im Deutschlandfunk. Wenn man Regeln nur auf dem Papier vorfinde, diese aber nicht mit eigenem Verhalten, wie etwa Moral, Anstand und Verantwortung gefüllt würden, gehe dieses Vertrauen verloren. Das sei nach der Wahl in Thüringen bereits eingetreten. Dort hätten Wählerinnen und Wählern der Eindruck bekommen, manchen Politikern komme es nur darauf an, die eigene Macht zu sichern und in Ämter zu kommen.



Die AfD lebe davon, die parlamentarische Demokratie zu demontieren, betonte Kropp. Bei der Wahl in Thüringen hätten die beteiligten Personen von FDP und CDU den Schaden einer Stimmkoalition mit der AfD für die Demokratie schneller erkennen müssen. FDP-Kandidat Kemmerich und der Chef der CDU-Fraktion im Erfurter Landtag, Mohring, hätten daraufhin mit ihrem sofortigen Rücktritt die Konsequenzen ziehen müssen.



Mit Blick auf übergeordnete Entwicklungen in der Bundesrepublik verwies Kropp auf eine zunehmende Ausdifferenzierung von Interessen in der Bevölkerung. Um Mehrheiten zu beschaffen, müssten die Parteien in dieser Situration eigentlich stärker aufeinander zugehen und ihre eigenen Präferenzen zurückstellen. Stattdessen kultivierten sie Konflikte. Ein Vorbild könnten ihrer Ansicht nach skandinavische Länder sein, wo es die Interessen-Segmentierung ebenfalls gebe. Dort erreichten die Verantwortlichen aber dennoch eine vergleichsweise stabile und verlässliche Politik - etwa durch tolerierte Minderheitsregierungen oder Koalitionen, die zahlreiche Partner integrierten.