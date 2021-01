In mehreren Bundesländern geht die Polizei gegen eine mutmaßliche Schleuserorganisation vor.

Einsätze gibt es nach Angaben der Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, im Saarland und in Schleswig-Holstein. Hintergrund sind Schleusungen vor allem von Menschen aus Syrien, die per Lastwagen nach Deutschland gelangen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.