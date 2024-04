In Sydney sind fünf Menschen bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum getötet worden. (AP / Rick Rycroft)

Die Polizei hat den Täter inzwischen identifiziert. Der 40-Jährige sei den Ermittlern bekannt gewesen und habe nicht mit Terrorgruppen in Verbindung gestanden. Sein Motiv ist weiter unklar.

Der Mann hatte nach Angaben von Augenzeugen in dem Shopping-Center auf Menschen eingestochen, bevor eine Polizistin, die zufällig in der Nähe war, ihn erschoss. Fünf Personen starben am Tatort, eine Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Sieben Menschen werden noch behandelt. Einige sind nach Angaben von Rettungskräften in kritischem Zustand.

Australiens Ministerpräsident Albanese schrieb auf X, die Gedanken der Australier seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.