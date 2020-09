Nach den Ermittlungen wegen rechtsextremer Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt es nun offenbar einen ähnlichen Fall in Leipzig.

Gegen einen dortigen Polizeibeamten wird ebenfalls wegen rechtsextremistischer und rassistischer Äußerungen in einem Chat ermittelt. Der Beamte sei mit sofortiger Wirkung von den Dienstgeschäften ausgeschlossen worden, teilte die Polizei mit. Leipzigs Polizeipräsident Schultze erklärte, er sei sehr enttäuscht. Das Handeln eines Einzelnen wirke sich einmal mehr negativ auf das Ansehen der gesamten Polizei aus.



Vergangene Woche war in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden, dass dort Polizistinnen und Polizisten in privaten Chatgruppen rechtsextreme Hetze verbreitet haben sollen. 30 Personen wurden vom Dienst suspendiert. Gegen 14 wurden Disziplinarverfahren eingeleitet, und gegen 12 wird strafrechtlich ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.