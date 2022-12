Die Polizei hatte die Altmarktgalerie in Dresden abgesperrt. Inzwischen wurde die Geiselnahme beendet. (Jörg Schurig / dpa-Zentralbild / dp)

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei unklar. Der sächsische Innenminister Schuster sprach von einem vermutlich psychisch verwirrten Einzeltäter. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 40 Jahre alte Verdächtige heute früh zunächst seine Mutter getötet. Danach sollen Schüsse in einem Bürogebäude gefallen sein, in dem auch der Privatsender Radio Dresden seinen Sitz hat. Anschließend kam es in dem Einkaufszentrum nahe dem Altmarkt zu der Geiselnahme. Die Umgebung wurde zwischenzeitlich von der Polizei abgesperrt.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer erklärte per Twitter, er sei in Gedanken bei den Opfern. Der CDU-Politiker dankte den Einsatzkräften.

