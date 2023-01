Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer. (pa/dpa/Jessica Lichetzki)

Es wurden erste Barrikaden entfernt. Die Räumung selbst werde heute aber noch nicht beginnen, erklärte die Polizei. Am späten Nachmittag will sie über ihr weiteres Vorgehen informieren. Sie forderte die Besetzer noch einmal auf, freiwillig zu gehen. Mehrere Hundert Aktivisten haben Menschenketten gebildet und Sitzblockaden errichtet. Die Klimaschutz-Aktivistin Neubauer warf der Polizei Eskalation vor. Die Demonstranten rief sie dazu auf, friedlich zu bleiben. Von der Politik forderte sie, die Entscheidung zum Abbaggern von Lützerath zu überdenken. Die dortige Kohle werde nicht für die Energieversorgung in Deutschland benötigt, erklärte Neubauer. Der Staat verteidige einseitig Profit-Interessen von RWE. Im ZDF wies der Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Nouripour, darauf hin, dass der Energiekonzern einen Rechtsanspruch habe, der Teil eines politischen Kompromisses sei. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen eine Beschwerde gegen ein Aufenthaltsverbot in Lützerath abgewiesen.

