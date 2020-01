In der baden-württembergischen Stadt Rot am See sind nach Polizeiangaben Schüsse gefallen.

Mehrere Menschen seien verletzt worden, vermutlich gebe es auch Tote, teilten die Ermittler mit. Medien berichten von sechs Todesopfern. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden. Nach ersten Erkenntnissen liege ein "Beziehungsverhältnis" vor.