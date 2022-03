Bundesgerichtshof - Corona

Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Beschluss entschieden. Damit bestätigte das Gericht den Freiheitsentzug für einen Gegner der Corona-Maßnahmen als rechtens. Im konkreten Fall ging es um einen Mann, der im Dezember 2020 in der Kölner Altstadt an einer Versammlung von Gegnern der staatlichen Corona-Schutz-Maßnahmen teilgenommen hatte. Für die Versammlung galt eine Maskenpflicht. Der Beschwerdeführer lehnte aber das Tragen einer Schutzmaske beharrlich ab. Als die Polizei seine Identität feststellen wollte, leistete er massiven Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die dagegen eingelegte Beschwerde wiesen das Amts- und auch das Landgericht Köln zurück. Der Bundesgerichtshof bestätigte nun die Entscheidungen.