Klimaaktivisten in Lützerath (Henning Kaiser/dpa)

In der Regel beschränkten sich die Maßnahmen der Polizei auf die Feststellung der Personalien. Festnahmen gab es den Angaben zufolge keine. Die zuständige Aachener Polizei will möglicherweise schon an diesem Mittwoch mit der Räumung beginnen. Polizeipräsident Weinspach wollte sich allerdings nicht festlegen. Er sprach auf einer Informationsveranstaltung von einem der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Dieser solle so deeskalierend wie möglich durchgeführt werden, betonte Weinspach.

Reul besorgt über Sicherheit der Einsatzkräfte

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul äußerte sich mit Blick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte besorgt. "Wir haben in Lützerath einen gewissen Anteil an gewaltbereiten Aktivisten. Ihre Anzahl schwankt aktuell täglich", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Die Einsatzkräfte seien aber gut geschult und ausgebildet, logistisch und personell sei die Polizei gut vorbereitet, betonte Reul. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte zuletzt vor einer Radikalisierung der Proteste in Lützerath gewarnt. Es werde mit Ausschreitungen gerechnet, hieß es.

Klimaaktivisten haben die von den Bewohnern verlassenen Häuser in dem im Westen von Nordrhein-Westfalen gelegenen Ort seit Monaten besetzt. Der Energiekonzern RWE will die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern. Dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abgerissen werden. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche weitere Demonstranten vor Ort eingetroffen. Zuletzt hatte sich die Stimmung bereits spürbar aufgeheizt.

Klimaschutz-Aktivistin Neubauer appelliert an Demonstranten

Die Klimaschutz-Aktivistin Neubauer warf der Polizei Eskalation vor. Die Demonstranten rief sie dazu auf, friedlich zu bleiben. Von der Politik forderte Neubauer, die Entscheidung zum Abbaggern von Lützerath zu überdenken. Die dortige Kohle werde nicht für die Energieversorgung in Deutschland benötigt, betonte Neubauer im Deutschlandfunk (Audio-Link.)

Grünen-Chef Nouripour: Streit "ausgeurteilt"

Im ZDF wies der Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Nouripour, darauf hin, dass der Energiekonzern RWE einen Rechtsanspruch habe. Der Streit sei durch alle Instanzen gegangen und "ausgeurteilt". Die politische Entscheidung sei Teil eines Kompromisses, der andererseits fünf Dörfer im Braunkohlerevier vor der Räumung bewahrt habe, so Nouripour.

Kirchen schlagen Moratorium vor

Katholiken und Protestanten aus dem rheinischen Braunkohlerevier verlangen vom Land Nordrhein-Westfalen ein Moratorium für die Räumung des Geländes. Stattdessen sollten sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, erklärten der Vorstand des Diözesanrates der Katholiken in Aachen und die Superintendenten der evangelischen Kirchenkreise Gladbach-Neuss und Jülich. Es gehe darum, die noch zur Versorgungssicherheit notwendigen Kohlemengen für die Stromerzeugung zu sichern und dann schnellstens die Braunkohlenutzung zu beenden. Ein Abbaggern von Lützerath in diesem Winter sei dafür keinesfalls nötig.

