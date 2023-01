Klimaaktivisten in Lützerath (Henning Kaiser/dpa)

Die Lage sei am Nachmittag ruhig geblieben, sagte ein Sprecher. In der Regel hätten sich die Maßnahmen der Polizei auf die Feststellung der Personalien beschränkt. Es habe keine Festnahmen gegeben.

Klimaaktivisten haben die von den Bewohnern verlassenen Häuser in Lützerath seit Monaten besetzt, weil sie den Abriss des Weilers verhindern wollen. Der im Westen von Nordrhein-Westfalen gelegene Ort soll dem Braunkohletagebau weichen. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche weitere Demonstranten vor Ort eingetroffen.

Die Polizei will möglicherweise schon morgen mit der Räumung beginnen. Der zuständige Aachener Polizeipräsident Weinspach wollte sich allerdings nicht festlegen. Er sprach am Abend auf einer Informationsveranstaltung von einem der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Dieser solle so deeskalierend wie möglich durchgeführt werden.

