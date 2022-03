Die Polizei durchsucht 70 Wohnungen in NRW wegen Impfpassfälschung. (dpa | Markus Brandt)

Hintergrund der Durchsuchungen seien Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen eine Arzthelferin, die Corona-Impfausweise und Zertifikate gefälscht haben soll, wie die Polizei in Köln mitteilte. Insgesamt seien etwa 260 Beamte im Einsatz gewesen. Ermittelt werde in mehreren Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie der Herstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Auch in Hessen gab es mehrere Razzien wegen mutmaßlich gefälschter Impfpässe, wie die Polizei in Fulda mitteilte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.