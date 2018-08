Der Dresdner Hutbürger beschäftigt mittlerweile auch die Bundespolitik. Ein Warnsignal sei der Zwischenfall am Rande einer Anti-Merkel-Demo, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin am Freitag. Man dürfe nicht wegschauen, wenn sich Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden von den Grundrechten der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft abwenden.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich am Rande einer Auslandsreise in die Debatte eingeschaltet und die Pressefreiheit verteidigt. Jeder Demonstrant müsse wissen, dass er auch gefilmt werden könne.

Diese Reaktionen zeigen, dass es sich bei dem LKA-Mann auf der Anti-Merkel-Demo in Dresden keinesfalls nur um eine Dresdner Lokalgeschichte handelt, sondern grundlegendere Fragen berührt sind. Nämlich wie damit umgegangen werden soll, wenn sich radikale Positionen der Bevölkerung im Öffentlichen Dienst wiederfinden, der ja ein Abbild der Gesellschaft sein soll. Das betrifft Regierungen als Dienstherren und die Bevölkerung gleichermaßen.

Erneute Krisengespräche sind ein Unding

In Dresden beginnt nach Tagen der hellen Aufregung jetzt die Aufarbeitung. Und das ist auch dringend notwendig. Dabei gibt es verschiedene Spielorte: Im Landesparlament diskutierte vorgestern der Innenausschuss mehrere Stunden über den Fall. Danach gab es von Innenminister Roland Wöller, CDU, noch keine Antworten, sondern nur das Versprechen zu prüfen, auch mögliche Verbindungen des LKA-Mannes in die rechte Szene von Freital zu untersuchen.



Gestern folgte ein Gespräch zwischen den betroffenen ZDF-Journalisten und der Dresdner Polizeiführung. Es ist ein Unding, dass es schon wieder Zeit für diese Art von Krisengesprächen ist. Schon vor zweieinhalb Jahren, 2016, trafen sich sächsische Journalisten- und Polizeivertreter in größerer Runde, um darüber zu beraten, wie der Umgang auf Demos besser werden kann.

Journalisten klagten über zu wenig Beistand der Polizei, wenn sie angegriffen wurden. Polizisten wiederum fühlten sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und vorverurteilt.

Unverständliches Zögern

Hilfen, die der Deutsche Journalistenverband damals mehrfach angeboten hat, um die Zusammenarbeit mit der Polizei besser zu gestalten, wurden von ihr nicht angenommen. Der Gesprächsfaden riss ab. Das rächt sich jetzt.

Ein zweites Unding ist, dass auch beim Thema politische Weiterbildung für Polizisten in Sachsen zu wenig geschehen ist. An der Polizeihochschule in Rotenburg gibt es zwar mittlerweile eine Professur für politische Bildung bei Polizeischülern, doch in der Breite der bestehenden Polizeibelegschaft hat das kaum einen Einfluss. Ob Sachsen Polizisten jetzt besser in Presse- und Versammlungsrecht geschult werden sollen? Auch das prüft das Landesinnenministerium.

Dieses Zögern ist unverständlich, denn das Misstrauen gegenüber der Polizei wird durch Fälle, wie den LKA-Mann genährt. Unter dem Schlagwort "Pegizei" wird online wie offline diese Wortschöpfung aus Pegida und Polizei diskutiert. Das Schlagwort soll eine Nähe zwischen beiden insinuieren. Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann rühmt sich regelmäßig mit guten Kontakten zur Polizei.

Ja, Pegida-Sympathisanten arbeiten in den Sicherheitsbehörden des Freistaats, ein Anti-Merkel-Demonstrant also im Landeskriminalamt. Diese Nachricht müssen Politik und Bürger erst mal verdauen.

Nötige Richtlinien zu akzeptablem Verhalten

Die sächsische Landesregierung – allen voran das Innenministerium unter Roland Wöller von der CDU, das auch für verfassungsrechtliche Fragen zuständig ist, muss jetzt zeigen, dass es eine Grenzziehung ausarbeiten kann, die klar zeigt, wo verfassungsrechtlicher Konservatismus endet und politischer Extremismus beginnt. Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden und Bürger müssen wissen, welches Verhalten akzeptabel ist und welches nicht. Das kann unter anderem über das Arbeitsrecht, zum Beispiel über die Tarifverträge geschehen. Das Innenministerium in Dresden darf hier nicht wegschauen.



Das Bundesinnenministerium wird bei dieser Grenzziehung wohl keine große Hilfe sein. Der Fall sei eine sächsische Angelegenheit, die habe man als Bundesministerium nicht zu bewerten, hieß es dazu gestern schmallippig. Das mag formal richtig sein und ist doch inhaltlich feige. Es kommt selten genug vor, aber hier wäre ein Fingerzeig von Horst Seehofer doch ganz angemessen gewesen. Man darf nicht wegschauen, dieser Aufruf der stellvertretenden Regierungssprecherin kann also auch an die Adresse Bundesinnenministers gerichtet gewesen sein.

Nadine LindnerNadine Lindner, Jahrgang 1980, studierte Politikwissenschaft, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig und Lissabon. Nach Stationen beim Ausbildungssender der Universität Leipzig mephisto 97.6, der "FAZ" und dem MDR folgte ein Volontariat beim Deutschlandradio. Von 2013 bis 2015 war sie Landeskorrespondentin im Studio Sachsen. Heute arbeitet sie als Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ist für die Grünen, Energie- sowie Umweltpolitik zuständig.