Einsatz nach einer Explosion in Ratingen am Donnerstag (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der Bewohner habe die Wohnungstür geöffnet und eine brennende Flüssigkeit auf Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter geschleudert, sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt; fünf von ihnen befinden sich in einem künstlichen Koma. - Im Zusammenhang mit dem Einsatz starb zudem ein älterer Mann, der in dem Haus lebte, wie heute bekannt wurde. Laut Medienberichten war er pflegebedürftig und konnte wegen des mehrstündigen Einsatzes nicht mehr versorgt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, fanden Ermittler im Keller eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Messer und Dolche.

Die Hintergründe und das Motiv sind unklar. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen beantragt.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.