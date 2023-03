Mehr als 100 Kinder und Jugendliche in einem verlassenen Lastwagen in Mexiko entdeckt. (Deutschlandradio)

Wie die Behörden im Bundesstaat Veracruz mitteilten, stammen die meisten der alleinreisenden Jugendlichen aus Guatemala. In dem Auflieger des Sattelzuges hätten sich zudem rund 200 Erwachsene befunden, die aus Guatemala, Honduras, El Salvador und Ecuador kamen. Rund 350 Migranten seien in einem anderen Fahrzeug entdeckt worden. - Der Sattelzug ohne Fahrer war auf einer Fernstraße entdeckt worden. Ausgestattet mit Ventilatoren, Lüftungseinrichtungen und einem zweiten Boden waren die Menschen auf zwei Ebenen untergebracht. Die Kinder wurden nun von den mexikanischen Behörden in Obhut genommen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.