Die Regelungen, die die Staatsduma heute annahm, erweitern etwa den Ermessensspielraum bei Wohnungsdurchsuchungen und dem Aufbrechen von Autos. So dürfen Fahrzeuge auch in Abwesenheit ihrer Besitzer geöffnet werden, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass so ein Terroranschlag verhindert oder die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden kann.

Oppositionelle und Menschenrechtler kritisierten das Gesetz. Sie sehen in ihm eine fortschreitende Festigung von Polizei-Willkür in Russland.

