Kundgebung der AfD in Erfurt - Polizisten sichern strategisch das Gelände zwischen Kundgebung und Gegenprotest ab (IMAGO / Karina Hessland / IMAGO / KH)

Eine Polizeisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen einen Teilnehmer der Veranstaltung eingeleitet worden. Laut Polizei wurde der Reporter nicht verletzt. Dies habe ein Sicherheitsdienst seines Verlages verhindert, der ihn begleitet habe. Die "Thüringer Allgemeine" bestätigte, dass der Journalist für die Zeitung arbeitet.

An der Kundgebung der AfD in Erfurt mit der Co-Vorsitzenden Weidel und dem Thüringer Landeschef Höcke hatten am Samstag rund 1.100 Menschen teilgenommen. Etwa 800 Personen beteiligten sich an einer Gegendemonstration.

