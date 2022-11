Archivbild eines durch die "Letzte Generation" ausgelösten Staus auf der A 100. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Michael Kuenne)

Gegen einen 63-Jährigen und einen 59-Jährigen werde wegen unterlassener Hilfeleistung beziehungsweise der Behinderung hilfeleistender Personen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hatten sich die Aktivisten an einer Schilderbrücke auf der A100 festgeklebt.

Durch den sich bildenden Stau konnte eine Radfahrerin, die in der Bundesallee von einem Betonmischer-Lastwagen überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt wurde, erst mit Verspätung von Rettungskräften befreit und versorgt werden. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass es ohne die Blockierer an der Stelle nicht zum Stau gekommen wäre. Aktivisten der Initiative "Letzte Generation" hatten sich anschließend bestürzt geäußert.

Ermittelt wird auch wegen eines Messerangriffs auf den Fahrer des Unfall-Lastwagens. Ein Unbekannter hatte ihn unmittelbar nach dem Unglück schwer verletzt und war anschließend geflüchtet.

