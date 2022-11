Die Kryptobörse FTX ist offiziell insolvent. (imago / imagebroker)

Ein Sprecher erklärte in der Hauptstadt Nassau, man untersuche in enger Zusammenarbeit mit der nationalen Wertpapieraufsicht, ob ein kriminelles Fehlverhalten vorliege. FTX und der inzwischen zurückgetretene Unternehmenschef Bankman-Fried sind in dem Inselstaat ansässig.

Die Kryptobörse hatte am vergangenen Freitag Gläubigerschutz in den USA beantragt. Zuvor hatte die Wertpapieraufsicht der Bahamas Vermögenswerte von FTX eingefroren und einen Insolvenzverwalter für die Abwicklung beantragt. Die Handelsplattform und ihr Chef stehen unter Verdacht, Kundengelder veruntreut zu haben. Die Pleite hatte in den vergangenen Tagen Investoren und Anleger auf dem Markt für Kryptowährungen verunsichert.

