Corona-Ausbruch auf Sylt, Inzidenz bei mehr als 1.500

Ein Polizeisprecher sagte den Funke-Medien, es gehe um bis zu drei Personen, die sich damit Zutritt zu der Veranstaltung verschafft haben könnten. Seit der Party in Kampen an Heiligabend gibt es auf der Nordseeinsel zahlreiche Corona-Infektionen. Mehr als 570 Einwohner sind dem Bericht zufolge in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 1.500. Der Landkreis Nordfriesland geht nach eigenen Angaben davon aus, dass viele der Erkrankungen auf die Weihnachtsfeier zurückzuführen sind.

