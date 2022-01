Corona-Ausbruch auf Sylt: Die Inzidenz liegt nach Berechnungen örtlicher Medien bei mehr als 1.700. (picture alliance / Christian Charisius)

Ein Polizeisprecher sagte den Funke-Medien, es gehe um bis zu drei Personen, die sich damit Zutritt zu der Veranstaltung verschafft haben könnten. Seit der Party in Kampen an Heiligabend gibt es auf der Nordseeinsel zahlreiche Corona-Infektionen. Mehr als 570 Einwohner sind dem Bericht zufolge in Quarantäne. Die von einigen örtlichen Medien hochgerechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei mindestens 1.700. Der Landkreis Nordfriesland selbst berechnet nach Angaben eines Sprechers keine Inzidenzen auf lokaler Ebene. Dies werde nicht für sinnvoll gehalten.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen haben nach Angaben von Sylt Marketing mehr als 20 Gastronomiebetriebe und Hotels geschlossen oder ihre Betriebsferien vorgezogen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.