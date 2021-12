Nach dem Hüpfburg-Unglück in Tasmanien lassen Menschen Blumen außerhalb der Grundschule, auf deren Gelände der Unfall geschah. (imago images/AAP)

Es soll untersucht werden, ob das Spielgerät ordnungsgemäß am Boden befestigt gewesen sei, teilte Polizeipräsident Hine mit. Es müsse geklärt werden, ob es sich um ein unvorhersehbares Unglück gehandelt habe, oder ob Fahrlässigkeit im Spiel gewesen sei. Bei der Feier in einer Grundschule sind drei zwölfjährige Jungen und zwei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren ums Leben gekommen, nachdem die große Hüpfburg vom Boden abgehoben habe. Mehrere Kinder wurden daraufhin durch die Luft geschleudert. Drei von ihnen befänden sich noch mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte starker Wind die Hüpfburg in die Luft gehoben. Die örtlichen Wettervorhersagen hatten für das Gebiet an der zerklüfteten Nordküste Tasmaniens hingegen "leichten Wind" vorhergesagt.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.