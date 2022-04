Israelische Sicherheitskräfte auf der Suche nach dem Täter. (Ilia Yefimovich/dpa)

Er wurde nach einer rund neun Stunden dauernden Suchaktion hunderter Polizisten in einer Moschee in Tel Aviv entdeckt. Die Sicherheitskräfte töteten ihn bei einem Feuergefecht. Der Täter war Berichten zufolge ein Palästinenser aus dem Gebiet Dschenin im Westjordanland. Er hatte gestern Abend das Feuer auf Besucher einer Gaststätte in der Küstenstadt eröffnet. Neben den beiden Toten gab es mindestens zehn Verletzte.

US-Außenminister Blinken verurteilte den Terroranschlag. Der israelische Ministerpräsident Bennett schrieb per Twitter, die Sicherheitsbehörden blieben aus Sorge vor weiteren Angriffen landesweit in maximaler Alarmbereitschaft. In den vergangenen zwei Wochen hatte es bereits drei Attentate in Israel gegeben. Mindestens elf Menschen wurden dabei getötet.

