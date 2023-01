Polizisten verschaffen sich am zweiten Tag der Räumung im von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath Zutritt zu einem Gebäude (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Zahlreiche Holzhütten und Barrikaden der Aktivisten wurden von Baggern dem Erdboden gleichgemacht. Die Besetzer ließen sich meist ohne große Gegenwehr wegtragen. Auch in den Abendstunden ging die Räumung weiter. Allerdings stießen die Einsatzkräfte auf unterirdische Gänge, in denen sich Aktivisten verschanzten. Wie lange es dauern werde, die Menschen ins Freie zu holen, sei nicht abzusehen, sagte Aachens Polizeipräsident Weinspach. Nach seinen Angaben sind alle Gebäude bis auf ein Haus geräumt, ebenso ein Großteil der Baumhäuser. Ein ziviles Einsatzfahrzeug ging am Rande des Einsatzes in Flammen auf, die Polizei geht von Brandstiftung aus.

