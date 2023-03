Proteste in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Demonstranten versammeln sich mit georgischen, ukrainischen und EU-Fahnen vor dem georgischen Parlamentsgebäude. (Zurab Tsertsvadze / AP / dpa / Zurab Tsertsvadze)

Beobachter schätzten die Zahl der Demonstranten auf 10- bis 15-Tausen. Es seien mehr als am Dienstagabend. Die US-Regierung rief die georgische Regierung auf, die Versammlungsfreiheit zu respektieren. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich mit den Demonstranten solidarisch.

Der Protest hatte sich an einem umstrittenen Gesetzentwurf entzündet: Ähnlich wie in Russland will die georgische Regierung Medien und Nichtregierungsorganisationen, die aus dem Ausland unterstützt werden, als ausländische Agenten einstufen. Präsidentin Surabischwili stellte sich hinter die Protestierenden. Sie kündigte ihr Veto gegen das Gesetz an. Darüber kann sich die Regierungspartei jedoch hinwegsetzen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.